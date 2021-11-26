Зеленский признал, что вероятность войны с Россией существует
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией «может быть каждый день», сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции украинский лидер отметил, что «большое запугивание» идёт со стороны СМИ.
«Считаю, что сегодня идёт запугивание... с некоторых площадок, СМИ», - указал он.
Зеленский также добавил, что Киев и Москва уже много лет находятся в состоянии войны, при этом Украина «полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе и намерен искать политико-дипломатическое разрешение конфликта, сообщает RT.
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