Зеленский признал, что вероятность войны с Россией существует

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией «может быть каждый день», сообщает ТАСС.

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В ходе пресс-конференции украинский лидер отметил, что «большое запугивание» идёт со стороны СМИ.

«Считаю, что сегодня идёт запугивание... с некоторых площадок, СМИ», - указал он.

Зеленский также добавил, что Киев и Москва уже много лет находятся в состоянии войны, при этом Украина «полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе и намерен искать политико-дипломатическое разрешение конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
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