Зеленский признал, что вероятность войны с Россией существует

В ходе пресс-конференции украинский лидер отметил, что «большое запугивание» идёт со стороны СМИ.

«Считаю, что сегодня идёт запугивание... с некоторых площадок, СМИ», - указал он.

Зеленский также добавил, что Киев и Москва уже много лет находятся в состоянии войны, при этом Украина «полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе и намерен искать политико-дипломатическое разрешение конфликта, сообщает RT.