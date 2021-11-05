Зеленский ратифицировал закон против олигархов

«Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» - написал Зеленский в Twitter.

В список олигархов, который официально введен на Украине, включают состоятельных персон, участвующих в политической жизни Украины; имеющие влияние на СМИ; являющиеся конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования с монопольным положением на общегосударственном рынке при подтвержденной стоимости его активов свыше 1 миллиона прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Ранее Владимир Зеленский внес в парламент Украины закон «об олигархах», который был принят. В соответствии с документом, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принимает решение о признании человека олигархом и ведет их реестр для публикации в прессе.

