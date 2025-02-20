Президент Украины Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет бывшему главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ), послу в Великобритании Валерию Залужному. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на опрос общественного мнения.

Отмечается, что многие жители Украины недовольны Зеленским. В публикации говорится, что Зеленский на выборах проиграет Залужному, в пользу которого отдадут свои голоса 65% избирателей.

Вместе с тем источники отметили, что Зеленский вместо стремления получить более широкую поддержку все больше делает упор на самых близких его сторонников. Нет никого, кто готов сказать Зеленскому «нет», и он совершает ошибки, подчеркнуло издание.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине и «низок в украинских опросах». До этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», передает «Радиоточка НСН».

