Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассказал президентам Польши и Литвы Анджею Дуде и Гитанасу Науседе о готовности Киева к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заявление Зеленского на пресс-конференции.

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По его словам, Варшава и Вильнюс выразили поддержку усилиям Киева.

Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявляла, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе для стран, которые входят в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ДонбассРоссияУкраина
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