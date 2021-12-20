Зеленский заявил о готовности Киева к урегулированию в Донбассе

По его словам, Варшава и Вильнюс выразили поддержку усилиям Киева.

Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявляла, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе для стран, которые входят в НАТО.

