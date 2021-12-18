Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для воевавших в Донбассе

«(Президентом Украины Владимиром Зеленским – прим. НСН) …подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц" №1941-ІХ, принятый 14 декабря. Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский подписал закон в соответствии с которым введен механизм внесения сведений о регистрации места жительства граждан «на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе». Документ позволяет также определить места оформления документов. Также украинский лидер подписал законы, развивающие конкуренцию и прозрачность рынка.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте России Александр Бородай заявил в эфире НСН, что большинство жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, остаются дома.

«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - сказал Бородай.

