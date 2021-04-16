Зеленский заявил, что ему отказали в разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направил запрос на разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но ответа не получил. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Figaro.
По его словам, он запросил беседу с Путиным, когда в Донбассе погибли четыре украинских военных и еще двое были ранены, но запрос на разговор не был подтвержден в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого запроса от Киева на телефонный разговор в Москве не получали.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также сообщала, что киевские власти отправили запрос в Москву о проведении переговоров. Она пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.
Напомним, ситуация на юго-востоке Украины обострилась в марте, когда Россия и Украина взаимно обвинили друг друга в перемещении войск к границам. Кремль в ответ заявил, что не будет отчитываться о передвижении российских войск по территории РФ.
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