Песков: Кремль не получал запросов от Киева на разговор Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Кремль не получал запроса от Киева на телефонный разговор президентов двух стран.

Глава офиса Зеленского призвал разместить на Украине американские комплексы Patriot

Ранее Песков уже отвечал на вопрос журналистов о предстоящем разговоре лидеров Украины и России. Тогда он отметил, что Путину всегда есть, что сказать по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что киевские власти отправили запрос в Москву о проведении переговоров. Она пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.

Напомним, ситуация на юго-востоке Украины обострилась в марте, когда Россия и Украина взаимно обвинили друг друга в перемещении войск к границам. Кремль в ответ заявил, что не будет отчитываться о передвижении российских войск по территории РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий Песков
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