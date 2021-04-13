Песков: Кремль не получал запросов от Киева на разговор Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Кремль не получал запроса от Киева на телефонный разговор президентов двух стран.
Ранее Песков уже отвечал на вопрос журналистов о предстоящем разговоре лидеров Украины и России. Тогда он отметил, что Путину всегда есть, что сказать по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе.
Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что киевские власти отправили запрос в Москву о проведении переговоров. Она пояснила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе.
Напомним, ситуация на юго-востоке Украины обострилась в марте, когда Россия и Украина взаимно обвинили друг друга в перемещении войск к границам. Кремль в ответ заявил, что не будет отчитываться о передвижении российских войск по территории РФ.
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