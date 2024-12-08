Зеленский заявил, что Украина потеряла 43 тысячи военных с начала конфликта

За время конфликта Украина потеряла 43 тысячи военных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, столько украинских солдат погибли на поле боя. При этом количество раненых военных Украины Зеленский оценил в 370 тысяч. В феврале прошлого года Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона потеряла 31 тысячу военных.

Трамп: Украина потеряла 400 тыс. военных

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в конфликте с Россией бессмысленно потеряла 400 тысяч военных. Накануне политик встречался с Зеленским в Париже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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