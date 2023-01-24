Зеленский заявил, что у Киева нет намерения напасть на Белоруссию

Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается нападать на Белоруссию. Об этом он сказал на совместном брифинге с финским коллегой Саули Ниинисте, передает УНИАН.

По словам Зеленского, таких планов не было и нет и это «главный сигнал от всего украинского народа к белорусскому народу».

Президент Украины считает, что большая часть населения Белоруссии и военных республики «не хотят нападать и идти силой с оружием на украинское общество».

Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН утверждает, что таким образом в Киеве рассчитывали перебросить военнослужащих с белорусской границы и усилить ВСУ на востоке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скрин из социальных сетей
ТЕГИ:БелоруссияВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры