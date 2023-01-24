Зеленский заявил, что у Киева нет намерения напасть на Белоруссию
Президент РФ Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается нападать на Белоруссию. Об этом он сказал на совместном брифинге с финским коллегой Саули Ниинисте, передает УНИАН.
По словам Зеленского, таких планов не было и нет и это «главный сигнал от всего украинского народа к белорусскому народу».
Президент Украины считает, что большая часть населения Белоруссии и военных республики «не хотят нападать и идти силой с оружием на украинское общество».
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН утверждает, что таким образом в Киеве рассчитывали перебросить военнослужащих с белорусской границы и усилить ВСУ на востоке.
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