«Уловка Киева»: Лукашенко отказал Украине в пакте о ненападении

Украина в неформальных контактах предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, чтобы перебросить военных с границы на фронт, но Минск раскусил уловку Киева, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Киев. При этом он отметил, что Запад «не отказался от своих планов касательно Белоруссии», а Киев продолжает и дальше готовить боевиков и экстремистов. Дзермант считает, что такой ответ Лукашенко является однозначным отказом Киеву.

«То, что публично Александр Лукашенко озвучил такое предложение украинской стороны, означает отказ. Если бы пошли какие-то движения, о них бы не сказали публично. Он предал это огласке, чтобы был понятен замысел украинской стороны, который заключался в том, что они хотели освободить военнослужащих, которые заняты на украинско-белорусской границе, чтобы их перенаправить на восток, усилить группировку ВСУ», - заметил собеседник НСН.

Украина прощупывала почву через неформальный контакт с белорусскими властями, в Минске это сочли уловкой, объяснил Дзермант.

«То, что это было озвучено, означает, что белорусское руководство не верит украинскому и не считает возможным договариваться в таком ключе. О ненападении, о мире можно говорить только тогда, когда за стол переговоров сядут Россия, США и ЕС и они прекратят поставки оружия. А так это выглядит как уловка Киева. Скорее всего, были какие-то сообщения по дипломатическим каналам для белорусских властей, я сомневаюсь, что есть какие-то официальные документы. Киев прощупывал почву через неформальный контакт. Расчет был на это, а не на какие-то договоренности, которые устраивали бы и Россию», - заключил он.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может попытаться нанести удар из Белоруссии по образцу февраля 2022 года, однако Украина отразит его малыми силами.

