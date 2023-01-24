Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении
Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Киев. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
При этом он отметил, что Запад «не отказался от своих планов касательно Белоруссии», а Киев продолжает и дальше готовить боевиков и экстремистов. Также Лукашенко подчеркнул, что Польша и Литва «вообще очумели».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может попытаться нанести удар из Белоруссии по образцу февраля 2022 года, однако Украина отразит его малыми силами.
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