Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

При этом он отметил, что Запад «не отказался от своих планов касательно Белоруссии», а Киев продолжает и дальше готовить боевиков и экстремистов. Также Лукашенко подчеркнул, что Польша и Литва «вообще очумели».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия может попытаться нанести удар из Белоруссии по образцу февраля 2022 года, однако Украина отразит его малыми силами.

