Зеленский заявил, что союз России и Китая может привести к мировой войне

По его мнению, союз Пекина и Москвы мог бы привести к мировой войне.

«Если бы Китай вступил в союз с Россией, то была бы мировая война, и, я думаю, Китай это осознаёт», — указал он.

Зеленский добавил, что желал бы видеть Пекин в числе союзников Киева.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что попросил представителя КНР не передавать России оружие, так как это может стать «красной линией» в отношениях Пекина и Брюсселя, сообщает RT.

