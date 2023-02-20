Зеленский заявил, что союз России и Китая может привести к мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не видит признаков военной поддержки России со стороны Китая, сообщает РИА Новости.
По его мнению, союз Пекина и Москвы мог бы привести к мировой войне.
«Если бы Китай вступил в союз с Россией, то была бы мировая война, и, я думаю, Китай это осознаёт», — указал он.
Зеленский добавил, что желал бы видеть Пекин в числе союзников Киева.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что попросил представителя КНР не передавать России оружие, так как это может стать «красной линией» в отношениях Пекина и Брюсселя, сообщает RT.
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