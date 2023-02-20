В США предостерегли Китай от помощи России, напомнив о «Титанике»
Американский сенатор Линдси Грэм предостерег Китай от предоставления России военной помощи. Об этом законодатель заявил в интервью телеканалу ABC.
Как отметил сенатор-республиканец, «запрыгивать на поезд» президента России Владимира Путина «чрезвычайно глупо».
«Это все равно, что купить билет на "Титаник" после просмотра фильма. Не делайте этого», — обратился к Китаю Грэм.
По мнению сенатора, подобная помощь может катастрофическим образом отразиться на отношениях Пекина и Вашингтона.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что возможные поставки вооружения России со стороны КНР станут красной линией для Соединенных Штатов, напоминает Ura.ru. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, китайские власти собираются снабжать РФ оружием для продолжения спецоперации на Украине, пишет РИА ФАН.
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