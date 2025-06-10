Зеленский заявил, что переговоры о территориях может вести только он

Украинская делегация на переговорах с Россией может обсуждать только гуманитарные вопросы, например, обмен военнопленными, а также прекращение огня. Об этом в интервью венгерскому изданию Valasz Online заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что у украинской делегации «нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности» страны.

«Это моя работа - вести переговоры о территориях», - указал Зеленский, добавив, что эту тему он намерен обсуждать лишь с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее украинский лидер призвал Европу и США оказать давление на Россию, сообщает RT.

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияПереговорыУкраинаВладимир Зеленский

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