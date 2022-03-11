Зеленский заявил, что недоволен последними решениями ЕС

В своём видеообращении он выразил уверенность, что большинство граждан входящих в ЕС стран поддерживают принятие Украины в союз.

Он отметил, что действия политиков должны совпадать «с настроением их народов», однако решения лидеров ЕС по Украине оказались недостаточными

«Мы знаем, что говорили на этой встрече... Кто говорил конкретно, кто нас поддерживал, а кто молчал... Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Нужно сильнее, это не то, чего мы ждём» - подчеркнул украинский лидер.

Ранее в представительстве Франции в Совете ЕС заявили, что началась процедура рассмотрения заявки Украины на присоединение к Евросоюзу.

