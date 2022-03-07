ЕС начала рассмотрение заявки Украины на присоединение к сообществу
В Евросоюзе началась процедура рассмотрения заявки Украины на присоединение к сообществу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Франции в Совете ЕС.
Еврокомиссия подготовит письменный ответ на заявку. Отмечается, что одновременно с заявкой Украины рассматриваются запросы Грузии и Молдавии.
После ответа ЕК все 27 стран-членов союза должны договориться о предоставлении государствам статуса кандидатов на вступление в сообщество. После этого начнутся длительные переговоры.
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