ЕС начала рассмотрение заявки Украины на присоединение к сообществу

В Евросоюзе началась процедура рассмотрения заявки Украины на присоединение к сообществу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Франции в Совете ЕС.

Еврокомиссия подготовит письменный ответ на заявку. Отмечается, что одновременно с заявкой Украины рассматриваются запросы Грузии и Молдавии.

После ответа ЕК все 27 стран-членов союза должны договориться о предоставлении государствам статуса кандидатов на вступление в сообщество. После этого начнутся длительные переговоры.











