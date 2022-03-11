Боррель назвал ошибкой обещание принять Украину в НАТО
Запад потерял возможность сближения с Россией из-за обещания принять Украину в НАТО. Об этом заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.
Боррель объяснил, что главная ошибка — обещание того, что Грузия и Украина станут частью НАТО.
«Я считаю, что это ошибка — давать обещания, которые не можешь выполнить», — подчеркнул верховный комиссар ЕС по иностранным делам.
Кроме того, в интервью газете Les Echos Боррель отметил, что кризис в отношениях ЕС и России подталкивает Европу «переосмыслить свое отношение к миру».
Ранее Боррель объяснил, что НАТО не будет помогать Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.
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