СМИ: полковник охраны Зеленского предлагал сложить оружие в начале СВО

Полковник охраны президента Украины Владимира Зеленского, подозреваемый в покушении на него, предлагал сложить оружие в первые дни спецоперации, сообщает газета The Times.

По данным издания, полковник собрал своих коллег и заявил им, что у них нет прямой задачи защищать страну.

«Мы не вооруженные силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость», — цитирует его газета.