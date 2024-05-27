СМИ: полковник охраны Зеленского предлагал сложить оружие в начале СВО
Полковник охраны президента Украины Владимира Зеленского, подозреваемый в покушении на него, предлагал сложить оружие в первые дни спецоперации, сообщает газета The Times.
По данным издания, полковник собрал своих коллег и заявил им, что у них нет прямой задачи защищать страну.
«Мы не вооруженные силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость», — цитирует его газета.
Однако его коллеги расценили это как эмоциональную реакцию на начало боевых действий. Сотрудники охраны не сообщили о его словах руководству, добавляет газета.
Издание также сообщило о задержании двух полковников, подозреваемых в подготовке покушений на Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Следствие установило, что подозреваемые планировали устранить Буданова посредством координированной атаки с использованием ракет и беспилотников. Однако сотрудники СБУ смогли перехватить их переговоры с кураторами, что позволило предотвратить эти действия.
В начале мая СБУ задержала двух офицеров по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным ведомства, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru