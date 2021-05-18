Зеленский заявил, что Киев делает все для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения Крыма под контроль Киева.
На полуострове 18 мая отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Глава республики Сергей Аксёнов в связи с этим выразил свои соболезнования крымчанам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким, передает «Свободная пресса».
Зеленский напомнил, что 77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано с полуострова, а семь лет назад Крым был «оккупирован Россией». В связи с этим, по его словам, Киев делает все, чтобы «защитить права обиженных там и вернуть полуостров».
«Вот почему мы запустили Крымскую платформу», - написал украинский лидер в Twitter.
Ранее сообщалось, что проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на 23 августа. Участники намерены обсудить вопрос «возвращения» полуострова.
В годы Великой Отечественной войны из Крыма были депортированы представители 20 национальностей, в том числе армяне, болгары, греки, крамскотатарский и немецкий народ. Их обвинили в госизмене. В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об их реабилитации и государственной поддержке их возрождения и развития.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее назвал главной ошибкой Киева в отношении полуострова полный отрыв от реальности.
«Они действительную ситуацию не оценивают - не понимают, что Крым уже никогда не вернётся в состав Украины», - отметил в частности сенатор.
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