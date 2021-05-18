Зеленский заявил, что Киев делает все для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения Крыма под контроль Киева.

На полуострове 18 мая отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Глава республики Сергей Аксёнов в связи с этим выразил свои соболезнования крымчанам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким, передает «Свободная пресса».

Зеленский напомнил, что 77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано с полуострова, а семь лет назад Крым был «оккупирован Россией». В связи с этим, по его словам, Киев делает все, чтобы «защитить права обиженных там и вернуть полуостров».