Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.

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По его словам, он поедет на следующую встречу в случае, если глава Белого дома пригласит его для конструктивного диалога и решения реальных проблем.

«Я убежден, что эта ситуация пройдёт и нас будут ждать более важные дела», - сказал украинский лидер.

Ранее Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне, их переговоры закончились перепалкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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