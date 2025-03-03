Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом
3 марта 202514:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.
По его словам, он поедет на следующую встречу в случае, если глава Белого дома пригласит его для конструктивного диалога и решения реальных проблем.
«Я убежден, что эта ситуация пройдёт и нас будут ждать более важные дела», - сказал украинский лидер.
Ранее Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне, их переговоры закончились перепалкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru