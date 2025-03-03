Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом

По его словам, он поедет на следующую встречу в случае, если глава Белого дома пригласит его для конструктивного диалога и решения реальных проблем.

«Я убежден, что эта ситуация пройдёт и нас будут ждать более важные дела», - сказал украинский лидер.

Ранее Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне, их переговоры закончились перепалкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

