Песков: Путин ознакомился с нюансами встречи Трампа и Зеленского
Президент России Владимир Путин знаком с деталями встречи лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, президенту известна «суть произошедшего».
«Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает», - подчеркнул Песков.
Ранее Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне, их переговоры закончились перепалкой. В частности, президент США назвал поведение Зеленского неуважительным по отношению к Соединенным Штатам. Политики отменили пресс-конференцию по итогам переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru