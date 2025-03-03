Песков: Путин ознакомился с нюансами встречи Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин знаком с деталями встречи лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президенту известна «суть произошедшего».

«Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает», - подчеркнул Песков.

Ранее Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне, их переговоры закончились перепалкой. В частности, президент США назвал поведение Зеленского неуважительным по отношению к Соединенным Штатам. Политики отменили пресс-конференцию по итогам переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

