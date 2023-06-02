Зеленский заявил, что будет бороться со странами, помогающими России обойти санкции
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет «публично бороться» с теми странами, которые помогают обходить антироссийские санкции. Об этом сообщило РИА Новости.
Он отметил, что пока одни страны наращивают производство ракет ПВО для Украины, другие фактически помогают Москве. По словам Зеленского, происходит «какая-то ерунда».
Ранее, 25 мая, старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Николас Берлинер заявил, что Соединенные Штаты готовы принять жесткие меры против любой компании или организации за помощь России в обходе ограничений. По его словам, это касается любой компании или организации независимо от того, в какой стране они зарегистрированы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru