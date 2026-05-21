Лукашенко: Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт

Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт, поскольку в это нет никакой необходимости. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко признался, что мечтал об «Искандере-М»

По его словам, это может произойти только если Украина совершит против Белоруссии агрессию.

«И тут уже... мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», - подчеркнул белорусский лидер.

Он также добавил, что украинским военным дополнительный фронт не нужен.

Ранее Лукашенко заявил, что если все поймут, что армия Белоруссии готова воевать, то её будут бояться и «сюда никто не полезет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры