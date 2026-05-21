Лукашенко: Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт
Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт, поскольку в это нет никакой необходимости. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, это может произойти только если Украина совершит против Белоруссии агрессию.
«И тут уже... мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства», - подчеркнул белорусский лидер.
Он также добавил, что украинским военным дополнительный фронт не нужен.
Ранее Лукашенко заявил, что если все поймут, что армия Белоруссии готова воевать, то её будут бояться и «сюда никто не полезет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
