Лукашенко признался, что мечтал об «Искандере-М»

Ракетный комплекс «Искандер-М» - это хорошее оружие. Как пишет RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В Белоруссии начали тренировку воинских частей применения ЯО

В ходе посещения ракетной бригады Вооруженных сил республики в Осиповичском районе он отметил, что когда-то «мечтал об этой машине».

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна», - сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что у него есть боевой лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии двух километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
