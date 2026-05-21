Лукашенко признался, что мечтал об «Искандере-М»
21 мая 202616:13
Алексей Филимонов
Ракетный комплекс «Искандер-М» - это хорошее оружие. Как пишет RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе посещения ракетной бригады Вооруженных сил республики в Осиповичском районе он отметил, что когда-то «мечтал об этой машине».
«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна», - сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что у него есть боевой лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии двух километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
