Зеленский утвердил санкции против 606 российских политических деятелей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, о вводе санкций в отношении 606 представителей российских органов власти, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

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Документ утверждает ранее принятое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В новый «чёрный» список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации РФ и 424 депутата Госдумы РФ.

Ранее российские власти в качестве ответной меры расширили санкции против Евросоюза, в «чёрный» список были включены высшее военное руководство ЕС и другие лица, задействованные в поставках военной продукции на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаСовбез РФ Санкции Против РоссииУкраинаВладимир Зеленский
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