В Австрии допустили возможность постепенного снятия санкций с России

Министр отметил, что Вена могла бы стать местом встречи для переговоров сторон, пишет РИА ФАН. По словам Шалленберга, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы». Однако, уточнил глава австрийского МИД, Запад далек от этого момента, пишет Ura.ru.

В то же время Шалленберг указал, что санкции ЕС против некоторых россиян останутся неизменными.

«Могу вас заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции меняться не будут», — подчеркнул министр.

