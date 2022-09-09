В Австрии допустили возможность постепенного снятия санкций с России

Санкции в отношении России могут быть постепенно сняты, допустил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Об этом он заявил в интервью изданию Wiener Zeitung.

СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции

Министр отметил, что Вена могла бы стать местом встречи для переговоров сторон, пишет РИА ФАН. По словам Шалленберга, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы». Однако, уточнил глава австрийского МИД, Запад далек от этого момента, пишет Ura.ru.

В то же время Шалленберг указал, что санкции ЕС против некоторых россиян останутся неизменными.

«Могу вас заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции меняться не будут», — подчеркнул министр.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАвстрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры