Зеленский ввел санкции против жены и дочери Лаврова

Персональные санкции введены сроком на 10 лет. Санкции предполагают, что Мария Александровна Лаврова (1950 года рождения) и Екатерина Сергеевна Винокурова (1983 года рождения) попадают под 13 ограничительных мер, среди которых блокировка активов и запрет приобретения земельных участков.

Также санкции введены против супруга Екатерины - Александра Винокурова (1982 года рождения). Он является бизнесменом, президентом компании Marathon Group.

