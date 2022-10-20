Зеленский ввел санкции против жены и дочери Лаврова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против супруги и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

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Персональные санкции введены сроком на 10 лет. Санкции предполагают, что Мария Александровна Лаврова (1950 года рождения) и Екатерина Сергеевна Винокурова (1983 года рождения) попадают под 13 ограничительных мер, среди которых блокировка активов и запрет приобретения земельных участков.

Также санкции введены против супруга Екатерины - Александра Винокурова (1982 года рождения). Он является бизнесменом, президентом компании Marathon Group.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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