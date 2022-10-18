Лавров: России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не видит смысла в сохранении прежнего дипломатического присутствия России в западных странах. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает Лавров, сотрудники дипмиссий работают нечеловеческих условиях, с угрозами и проблемами. По его словам, Европа стала инициатором прекращения сотрудничества.

«Насильно мил не будешь», - заявил министр.

После начала Россией военной операции на Украине сотрудники российских дипмиссий за рубежом не раз сообщали об угрозах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей Лавров
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