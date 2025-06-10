Зеленский ввел санкции против «Движения первых» и «Артека»

Организация «Движение первых» и международный детский центр «Артек» попали под украинские санкции. Соответствующий указ подписла президент Украины Владимир Зеленский.

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Всего в «чёрный» список внесли девять юридических лиц, в том числе общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание», общественную организацию морских пехотинцев «Тайфун» и «Движение первых» в Херсонской области.

Также рестрикции введены в отношении Мелитопольского госуниверситета, Центра гуманитарных и культурных инициатив «Рассвет», ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя.

Кроме того, санкции введены против 46 физлиц, в том числе 26 граждан РФ.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против России разрушают не только Венгрию, но и всю Европу, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Полегенько
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСанкции Против РоссииЛагерь "Артек"

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