Зеленский ввел санкции против «Движения первых» и «Артека»
Организация «Движение первых» и международный детский центр «Артек» попали под украинские санкции. Соответствующий указ подписла президент Украины Владимир Зеленский.
Всего в «чёрный» список внесли девять юридических лиц, в том числе общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание», общественную организацию морских пехотинцев «Тайфун» и «Движение первых» в Херсонской области.
Также рестрикции введены в отношении Мелитопольского госуниверситета, Центра гуманитарных и культурных инициатив «Рассвет», ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя.
Кроме того, санкции введены против 46 физлиц, в том числе 26 граждан РФ.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против России разрушают не только Венгрию, но и всю Европу, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru