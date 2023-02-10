Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский во время приема у короля Бельгии Филиппа I в Брюсселе рассказал о своей «формуле мира». Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

В офисе Зеленского заявили о нулевом запасе боеприпасов

Отмечается, что украинский президент также выразил благодарность королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за поддержку, которая оказывается Украине.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что следующие недели и месяцы для Украины станут решающими. Он отметил, что настало время оказать максимальную поддержку Киеву, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:БельгияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры