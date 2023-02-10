Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время приема у короля Бельгии Филиппа I в Брюсселе рассказал о своей «формуле мира». Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что украинский президент также выразил благодарность королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за поддержку, которая оказывается Украине.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что следующие недели и месяцы для Украины станут решающими. Он отметил, что настало время оказать максимальную поддержку Киеву, сообщает НСН.
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