Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе

Отмечается, что украинский президент также выразил благодарность королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за поддержку, которая оказывается Украине.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что следующие недели и месяцы для Украины станут решающими. Он отметил, что настало время оказать максимальную поддержку Киеву, сообщает НСН.

