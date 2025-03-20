Зеленский: Встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой

В ходе встречи с журналистами, запись которой опубликована на его YouTube-канале, он указал, что главное - это наличие политической воли.

«Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля... встреча - не проблема», - сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не согласится на признание украинских территорий российскими, сообщает RT.