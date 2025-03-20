Зеленский: Встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой
20 марта 202514:18
Встреча российской и украинской делегаций не будет большой проблемой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе встречи с журналистами, запись которой опубликована на его YouTube-канале, он указал, что главное - это наличие политической воли.
«Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля... встреча - не проблема», - сказал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не согласится на признание украинских территорий российскими, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой
- Посол КНР в РФ: От «тарифной войны» США пострадают сами американцы
- Финансовый аналитик рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 солдат и танк
- Путин направил послание президенту Сирии
- Песков: Переговоры между Россией и США пройдут в начале следующей недели
- «Ветераны России» призвали запретить в РФ турецкие сериалы
- «Врет, как Геббельс»: Медведев ответил на слова нового канцлера ФРГ Мерца
- Под Владимиром столкнулись три легковушки и школьный автобус
- Президент Португалии распустил парламент и назначил новые выборы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru