Трамп рассказал, что в течение часа разговаривал с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что около часа разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева.
Разговор был «очень хороший», написал Трамп в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома добавил, что многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным с целью сблизить Россию и Украину в плане «запросов и нужд». «Мы... на пути к этому», - написал американский лидер.
Трамп добавил, что вскоре Госдепартамент опубликует соответствующее заявление по итогам переговоров с Зеленским.
США и РФ договорились о встрече своих экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ближайшие дни, заявил ранее сегодня помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
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