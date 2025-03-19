Трамп рассказал, что в течение часа разговаривал с Зеленским

Глава Белого дома добавил, что многое в дискуссии основывалось на вчерашнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным с целью сблизить Россию и Украину в плане «запросов и нужд». «Мы... на пути к этому», - написал американский лидер.

Трамп добавил, что вскоре Госдепартамент опубликует соответствующее заявление по итогам переговоров с Зеленским.

США и РФ договорились о встрече своих экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ближайшие дни, заявил ранее сегодня помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

