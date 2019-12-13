Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в конституции

Как сообщает РИА Новости, проект касается децентрализации власти. Текста проекта пока нет в открытом доступе.

По данным агентства, Зеленский определили проект как неотложный.

Ранее эксперты прокомментировали НСН опасения Украины о потере своих территорий, поскольку часть украинских земель может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.



