Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в конституции
Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховну раду законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины».
Как сообщает РИА Новости, проект касается децентрализации власти. Текста проекта пока нет в открытом доступе.
По данным агентства, Зеленский определили проект как неотложный.
Ранее эксперты прокомментировали НСН опасения Украины о потере своих территорий, поскольку часть украинских земель может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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