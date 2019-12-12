Зеленский обрисовал национальную идею украинцев

12 декабря 201916:33

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальная идея украинцев состоит в том, чтобы объединиться и «совершить невозможное».

Эксперт: Путин и Зеленский сняли «недоразумение Стокгольма»

«Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных», - написал Зеленский в своей статье для издания «Новое время».

Президент Украины отметил, что страна не претендует на мировое лидерство по размеру территории, военной мощи, добыче ресурсов, технологиях и промышленном потенциале.

Однако, считает Зеленский, Украина может преуспеть в темпах позитивных изменений, причем не только в экономике, но и во всех сферах жизни.

Отметим, что ранее Верховная рада поддержала законопроект о продлении на год особого статуса Донбасса в составе Украины, передает РИА ФАН.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский