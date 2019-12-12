Зеленский обрисовал национальную идею украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальная идея украинцев состоит в том, чтобы объединиться и «совершить невозможное».
«Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных», - написал Зеленский в своей статье для издания «Новое время».
Президент Украины отметил, что страна не претендует на мировое лидерство по размеру территории, военной мощи, добыче ресурсов, технологиях и промышленном потенциале.
Однако, считает Зеленский, Украина может преуспеть в темпах позитивных изменений, причем не только в экономике, но и во всех сферах жизни.
Отметим, что ранее Верховная рада поддержала законопроект о продлении на год особого статуса Донбасса в составе Украины, передает РИА ФАН.
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