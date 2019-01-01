Зеленский внес в Раду закон об импичменте

Он пояснил, что Зеленский пообещал принять закон об импичменте еще до своего избрания на пост президента. Тогда во время предвыборной кампании нынешний глава государства сообщил, что одним из главных принципов его команды является равенство всех перед законом.

Тогда в штабе Зеленского заверили, что первыми законами, которые он примет, придя к власти, станут документы о снятии депутатской и президентской неприкосновенности, а также отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и законе об импичменте.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН признался, что Зеленский сначала удивил свежестью, потом – странностью.

