Грымов: Зеленский сперва удивил свежестью, потом – странностью

Юрий Грымов: «У меня много вопросов по этой новости. На инаугурации Зеленского была прекрасная речь. Вдруг мы увидели, что бывает свежесть. Это не значит, что это достоинство. Это просто свежесть, которую все мы очень хотим. Мы говорим про обновления, чувствуем обновления. Испытываем зависть к этой свежести. Вам знакомо все это? Но вот эта новость – какая-то странная вещь. Это что же получается, что я у себя, в театре «Модерн», тоже буду обсуждать, о чем мне говорить с Департаментом культуры? Нет! Я не собираюсь обсуждать это с артистами. Актер стоит на сцене. Также и с президентом. Он вправе сам решать, как ему вести переговоры с другими странам. Эта новость для меня крайне странная, но, может быть, мы чего-то недопонимаем или нам чего-то недоговаривают», - предположил Юрий Грымов в беседе с НСН.

