Грымов: Зеленский сперва удивил свежестью, потом – странностью
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Зеленский хочет провести референдум о том, как строить дальнейшие отношения между Украиной и Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский лидер намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. По его словам, правительство думает вынести данный вопрос на референдум, чтобы не только депутаты и глава государства, но и жители Украины приняли решение. Он также добавил, что вопросы референдума затронут конфликт в Донбассе, в котором, как полагают в Киеве, участвует Россия.
Юрий Грымов: «У меня много вопросов по этой новости. На инаугурации Зеленского была прекрасная речь. Вдруг мы увидели, что бывает свежесть. Это не значит, что это достоинство. Это просто свежесть, которую все мы очень хотим. Мы говорим про обновления, чувствуем обновления. Испытываем зависть к этой свежести. Вам знакомо все это? Но вот эта новость – какая-то странная вещь. Это что же получается, что я у себя, в театре «Модерн», тоже буду обсуждать, о чем мне говорить с Департаментом культуры? Нет! Я не собираюсь обсуждать это с артистами. Актер стоит на сцене. Также и с президентом. Он вправе сам решать, как ему вести переговоры с другими странам. Эта новость для меня крайне странная, но, может быть, мы чего-то недопонимаем или нам чего-то недоговаривают», - предположил Юрий Грымов в беседе с НСН.
Тарантино представил свой новый фильм
На Каннском кинофестивале прошла премьера нового триллера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» со звездным составом: в фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.
Юрий Грымов: «Мне это очень интересно, я очень жду этого фильма. Прекрасная актерская команда, люди, которые, как мне кажется, по-настоящему любят кино, а не делают вид, что любят, а, на самом деле, зарабатывают деньги. Как, например, у нас на фильме «Т-34», где не вкладывали душу, не думали о кинематографическом прошлом. Кстати, к разговору о Тарантино. Он как раз очень сильно базируется на истории американского кино. Это, что мы называем культурой кино, то, что в российском кинематографе практически исчезло. Поэтому я очень жду этой премьеры и, вместе с тем, очень переживаю за Тарантино. Дело в том, что любой режиссер, все-таки, должен меняться. Меняется время, мы становимся старше. Если остаться во временах «Криминального чтива», к сожалению, все будет понятно. «Криминальное чтиво» уже снято!», - заявил он НСН.
В США продали бумажную тарелку Кобейна
Испачканная пиццей бумажная тарелка, использованная лидером группы Nirvana Куртом Кобейном, ушла с молотка на одном из калифорнийских аукционов за 22,4 тысячи долларов. На белой тарелке рукой Кобейна черным фломастером написан сет-лист песен, исполненных коллективом Nirvana на концерте в Вашингтоне.
Юрий Грымов: «Вроде, ничего особенного! Сколько продают всяких раритетов! Но сейчас вы поймете, чем эта новость меня зацепила. Дело в том, что я, все-таки, решил восстановить, наверное, самый успешный спектакль в моей карьере, который называется Nirvana. Он посвящён этой группе и Курту Кобейну. В театре «Модерн» будет специальный предпремьерный показ в конце сезона. А премьера состоится в сентябре. Это другой спектакль. Пьеса – та же, но прошло 15 лет, я – другой. Поэтому приходите в театр «Модерн» на предпремьерный показ 27 июня», - пригласил Юрий Грымов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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