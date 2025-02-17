Зеленский: Визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог должен приехать в Киев 20 февраля. Как сообщает агентство «Укринформ», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Келлог пробудет на Украине «двое суток, может больше». В рамках визита спецпосланник американсколо лидера намерен встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад, представителями Минобороны.
«Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет. Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался, прежде всего, с нашими военными, дипломатами», - заключил Зеленский.
Ранее Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что США хотят разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru