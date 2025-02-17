Зеленский не исключил участия КНР в переговорах по урегулированию на Украине

Украина допускает участие Китая в переговорах по урегулированию конфликта. Как сообщает агентство «Укринформ», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

На пресс-конференции в ОАЭ он указал, что Киев готов к присутствию на переговорах серьёзных игроков.

«Это будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и за помощь и инвестирование в восстановление Украины», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимы такие же гарантии безопасности, как у Израиля, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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