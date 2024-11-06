Зеленский в поздравлении Трампа напомнил о принципе «мир через силу»
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США и напомнил о принципе «мир через силу».
«Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал он в соцсети Х.
Зеленский отметил, что ждет возможности лично поздравить Трампа и полагается на двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Также он вспомнил сентябрьскую встречу с Трампом, на которой обсуждалось партнерство Киева и Вашингтона, а также «план победы».
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что американцы голосовали за Дональда Трампа «кошельком» и в надежде победить раскол в обществе. Для России же, указал он, победа республиканцев означает скорые переговоры Трампа и Владимира Путина по Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru