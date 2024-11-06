Зеленский в поздравлении Трампа напомнил о принципе «мир через силу»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США и напомнил о принципе «мир через силу».

«Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал он в соцсети Х.