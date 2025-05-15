Зеленский в четверг встретится с Эрдоганом в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая в 13:00 по местному времени (такое же, как мск). Об этом говорится на сайте Эрдогана.

Президент Украины вылетел в Анкару накануне вечером. 12 мая Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, призвав не упускать возможность для начала мирных переговоров. Он также выразил готовность оказать поддержку в переговорном процессе и предложил принять российскую и украинскую делегации в Турции.