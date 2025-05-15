Зеленский в четверг встретится с Эрдоганом в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая в 13:00 по местному времени (такое же, как мск). Об этом говорится на сайте Эрдогана.
Президент Украины вылетел в Анкару накануне вечером. 12 мая Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, призвав не упускать возможность для начала мирных переговоров. Он также выразил готовность оказать поддержку в переговорном процессе и предложил принять российскую и украинскую делегации в Турции.
В Стамбуле сегодня ожидаются первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Российскую группу возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Украинский лидер Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле, поэтому не стоит рассчитывать на позитивные результаты встречи, такое мнение в беседе с НСН высказал председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
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