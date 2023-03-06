Зеленский уволил высокопоставленных сотрудников СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении ряда высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на его официальном сайте.

Должности лишился замглавы СБУ Александр Якушев. Также уволен Борис Безрукий, возглавлявший управление службы в Запорожской области.

Президент снял с должности главу департамента охраны гостайны Игоря Носко и ответственного за хозяйственное обеспечение СБУ Александра Проворотова.

Кадровые чистки в службе безопасности Украины в феврале анонсировал глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Немецкая газета Bild ранее сообщила о разногласиях между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным из-за положения армии в Артемовске. По данным издания, президент требует продолжить оборону города, пишет НСН.

