СМИ сообщили о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за Артемовска

По данным издания, у главы государства и главкома армии сложились разные взгляды на действия Киева в Артемовске. Так, Зеленский якобы требует продолжить оборону, пишет Ura.ru. Отмечается, что Залужный несколько недель назад задумывался об отступлении ВСУ из города «по тактическим соображениям». Однако украинские власти сообщили газете, что считают решение об удерживания Артемовска верным.

При этом, по словам неназванного украинского военного аналитика, ВСУ поддерживают позицию главнокомандующего, отмечает телеканал «360». Военные не понимают, зачем удерживать город, если бойцы оказались в окружении.

