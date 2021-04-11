Эрдоган подтвердил решение по «аннексии Крыма»

В ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание «аннексии» Крыма, передает РИА Новости.

В Стамбуле проходит встреча Эрдогана и Зеленского

Также главы государств обсудили ситуацию на востоке Украины — Эрдоган выразил уверенность, что конфликт можно урегулировать мирным путем.

Президент Турции отметил важность сотрудничества между странами и подтвердил стратегическое партнерство между Стамбулом и Киевом.

Стамбул также – место проведения девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), возглавляемого президентами обеих стран.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКрым
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