Эрдоган подтвердил решение по «аннексии Крыма»

Также главы государств обсудили ситуацию на востоке Украины — Эрдоган выразил уверенность, что конфликт можно урегулировать мирным путем.

Президент Турции отметил важность сотрудничества между странами и подтвердил стратегическое партнерство между Стамбулом и Киевом.

Стамбул также – место проведения девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), возглавляемого президентами обеих стран.

