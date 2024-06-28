Зеленский: Украина подготовит свой план урегулирования конфликта до конца года

На пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар он указал, что в настоящее время идёт работа над тремя детальными планами по энергетике, продовольственной безопасности и обмену военнопленными.

«Все другие пункты «формулы мира» мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнёрами... в этом году», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает затягивания конфликта, так как у неё много раненых и убитых на поле боя, сообщает RT.

