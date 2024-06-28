Зеленский: Украина подготовит свой план урегулирования конфликта до конца года
Украина намерена до конца 2024 года подготовить свой детальный план урегулирования конфликта. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
На пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар он указал, что в настоящее время идёт работа над тремя детальными планами по энергетике, продовольственной безопасности и обмену военнопленными.
«Все другие пункты «формулы мира» мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнёрами... в этом году», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает затягивания конфликта, так как у неё много раненых и убитых на поле боя, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru