Зеленский: Украина не ведет закулисных переговоров с Россией

По его словам, подобные действия не в интересах Киева, который дорожит доверием своих партнёров.

«Что должно произойти, прежде чем мы вступим в какие-либо переговоры? Украина должна получить гарантии безопасности», - добавил президент Украины.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

