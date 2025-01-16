Зеленский: Украина не ведет закулисных переговоров с Россией

Украина не ведёт каких-либо переговоров с Россией в том числе и секретных. Об этом в интервью польским СМИ заявил украинский лидер Владимир Зеленский, видео0апись опубликована в его Telegram-канале.

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По его словам, подобные действия не в интересах Киева, который дорожит доверием своих партнёров.

«Что должно произойти, прежде чем мы вступим в какие-либо переговоры? Украина должна получить гарантии безопасности», - добавил президент Украины.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика готова предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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