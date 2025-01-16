Франция настояла на участии в переговорах по российско-украинскому конфликту

Франция настаивает на своем участии в любых мирных переговорах по разрешению российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщило РИА Новости.

СМИ: Франция провела учения для подготовки к возможному развертыванию на Украине

По словам французского дипломата, конфликт двух стран касается не только территориальной целостности Украины, но и прямых интересов безопасности Европы.

Ранее Вооруженные силы Франции провели осенью 2024 года на секретном полигоне учения, направленные на подготовку к возможному развертыванию на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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