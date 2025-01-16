Франция настояла на участии в переговорах по российско-украинскому конфликту
16 января 202511:34
Франция настаивает на своем участии в любых мирных переговорах по разрешению российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщило РИА Новости.
По словам французского дипломата, конфликт двух стран касается не только территориальной целостности Украины, но и прямых интересов безопасности Европы.
Ранее Вооруженные силы Франции провели осенью 2024 года на секретном полигоне учения, направленные на подготовку к возможному развертыванию на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru