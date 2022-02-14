Зеленский: Украина не отказывается от пути в НАТО

Так, Зеленский обратил внимание на слова посла в Лондоне о том, что Украине намекают не поднимать постоянно вопрос членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию.

