Зеленский: Украина не отказывается от пути в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля на брифинге заявил, что страна не отказывается от пути в НАТО, но не знает, когда и куда он ее приведет. Трансляцию вел Офис президента Украины в Facebook.
Так, Зеленский обратил внимание на слова посла в Лондоне о том, что Украине намекают не поднимать постоянно вопрос членства в Североатлантическом альянсе.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию.
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