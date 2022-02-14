В Турции сообщили, почему НАТО и США раздражают Зеленского
Единственные две страны, которые форсируют милитаристские настроения вокруг России и Украины — это Великобритания и США. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet со ссылкой на аналитика Мехмета Али Гюллера.
По его словам, «киевскую администрацию это начинает раздражать».
Колумнист считает, что Лондон и Вашингтон не могут осуществлять военные действия без Евросоюза и НАТО, поэтому и привлекают к конфликту незаинтересованные стороны. Аналитик добавил, что в ЕС и НАТО наблюдается раскол.
Гюллер напомнил, что самого президента Украины Владимира Зеленского беспокоит информация о якобы готовящемся «вторжении России».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru