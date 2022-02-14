В Турции сообщили, почему НАТО и США раздражают Зеленского

Единственные две страны, которые форсируют милитаристские настроения вокруг России и Украины — это Великобритания и США. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet со ссылкой на аналитика Мехмета Али Гюллера.

По его словам, «киевскую администрацию это начинает раздражать».

Колумнист считает, что Лондон и Вашингтон не могут осуществлять военные действия без Евросоюза и НАТО, поэтому и привлекают к конфликту незаинтересованные стороны. Аналитик добавил, что в ЕС и НАТО наблюдается раскол.