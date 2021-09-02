Зеленский: Украина будет лидером Европы
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления в Стэнфордском университете США заявил, что Украина станет лидером Европы, передает ТАСС.
Зеленский выразил уверенность в этом, отметив, что «возможно все».
В настоящее время Зеленский во главе украинской делегации находится с рабочим визитом в США.
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что Зеленский в США не справился с решением основной задачи.
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