Зеленский: Украина будет лидером Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления в Стэнфордском университете США заявил, что Украина станет лидером Европы, передает ТАСС.

Зеленский выразил уверенность в этом, отметив, что «возможно все».

В настоящее время Зеленский во главе украинской делегации находится с рабочим визитом в США.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что Зеленский в США не справился с решением основной задачи.



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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