Песков: США и Украина дружат против России
CША и Украина «дружат» против России, что вызывает сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседуя с журналистами на полях Восточного экономического форума.
По словам представителя Кремля, российская тематика была в повестке дня прошедших накануне переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, и «в основном со знаком минус».
«Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — цитирует Пескова ТАСС.
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что «сожаление и не более того» вызывает антироссийская риторика по Крыму и ряду других вопросов, отмечает Ura.ru.
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